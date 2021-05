Muslija überzeugt erneut: So habt ihr die 96-Profis nach dem Kiel-Spiel benotet

Die Leistung war zwar in Ordnung, Zählbares ist für Hannover 96 aber auch in Kiel nicht herausgesprungen. Holstein setzte sich dank des Treffers von Fin Bartels unmittelbar vor der Pause mit 1:0 durch und hat sich dadurch eine exzellente Position im Kampf um den Aufstieg verpasst. Und die Roten ... die müssen jetzt nur noch zwei Spiele bis zum Ende der Saison überstehen.

Anzeige

Für Florent Muslija ist es vielleicht etwas schade, dass die Spielzeit bald endet, denn der 22-Jährige ist aktuell in richtig guter Verfassung. Für die SPORTBUZZER-User war Muslija Hannovers bester Spieler in Kiel, der technisch versierte kosovarische Nationalspieler scheint Kontinuität in seine Leistungen gebracht zu haben. Ansonsten war's viel (unterer) Durchschnitt...