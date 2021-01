Das Mittelfeld fällt ab: So habt ihr die 96-Profis in Darmstadt gesehen

Durch das 2:1 in Darmstadt hat sich 96 in der Tabelle der 2. Bundesliga erst einmal nach oben orientiert. Die SPORTBUZZER-User haben diesen Erfolg in der Umfrage nach dem Spiel mit guten Noten honoriert. Dabei fiel das Mittelfeld gegenüber der Viererkette und Doppelpacker Ducksch etwas ab.