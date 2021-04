Klare Fan-Meinung: Sulejmani und Kaiser waren gegen den HSV schlechteste 96er

Hannover 96 hat gegen den Hamburger SV zwei Gesichter gezeigt. Das aus der ersten Halbzeit hat wohl allen, die es mit den Roten halten, so gar nicht gefallen. Auch Kenan Kocak nicht, er wechselte in der Pause gleich zweimal, Valmir Sulejmani und Dominik Kaiser mussten in der Kabine bleiben.

Das Duo bekam damit nicht mehr die Gelegenheit, es im zweiten Durchgang besser zu machen. Wohl auch deshalb sind sie beim 3:3 (0:2) von 96 gegen den HSV in der Gunst der SPORTBUZZER-User am schlechtesten weggekommen. Ein Genki Haraguchi hingegen konnte noch aufdrehen und sich auf eine 1 vor dem Komma steigern. Aber seht selbst...