Sechsmal gibt es eine 5,2: So habt ihr die Leistung der 96-Profis gegen Bremen bewertet 

Gegen einen Bundesligisten, das kann einem als Zweitligist schon einmal passieren. Die Art und Weise jedoch, mit der sich Hannover 96 am Abend vor Heiligabend aus dem DFB-Pokal verabschiedet hat, hat den Anhängern der Roten offenkundig überhaupt nicht geschmeckt. Beim 0:3 (0:2) in der 2. Runde war die Mannschaft von Kenan Kocak gegen den klassenhöheren Nordrivalen beinahe im Wortsinn chancenlos.

Anzeige

In der Umfrage nach dem Spiel haben die SPORTBUZZER-User in der Mehrheit schlechte Noten für die 15 eingesetzten 96-Profis ausgewählt. Am besten kam noch Torhüter Michael Ratajczak weg, der erneut die angeschlagene Nummer eins Michael Esser ersetzte und mit einigen Paraden eine höhere Niederlage verhinderte. Kurios: Gleich bei einem halben Dutzend Spieler kam die Durchschnittsnote 5,2 heraus...