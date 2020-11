User-Noten: Wie habt ihr die Spieler von Hannover 96 in Würzburg gesehen?

Auswärtsspiele und Hannover 96 - das will in dieser Saison nicht so richtig zusammenpassen. Die Mannschaft von Kenan Kocak, der die Partie wegen eines Hexenschusses nur auf dem Fernseher verfolgen konnte, zog bei den Würzburger Kickers mit 1:2 (1:0) den Kürzeren. Nichts ist es gewesen mit der Wiederholung des Erfolgs im DFB-Pokalspiel Mitte September.

Das Warten auf einen Auswärtssieg geht bei 96 also auch nach dem Spiel beim Schlusslicht weiter. Allzu gut können Kapitän Dominik Kaiser und seine Mitstreiter also nicht gewesen sein. Wie habt ihr die Leistung der 96-Profis gesehen? Beim SPORTBUZZER könnt ihr, wie gewohnt, Noten verteilen.