Einzig Timo Hübers überzeugt: So habt ihr die 96-Profis gegen Paderborn bewertet

Hannover 96 hat am Sonntag beim SC Paderborn die zweite Niederlage der noch jungen Saison kassiert. Das Team von Kenan Kocak konnte den Schwung vom Derbysieg gegen Eintracht Braunschweig nicht mitnehmen und verlor durch ein Tor von Johannes Dörfler (26.) mit 0:1.

In der Offensive agierte 96 oft zu planlos, um die Paderborner ernsthaft zu gefährden. Kein Wunder, dass Trainer Kenan Kocak nach der Partie Kritik an der Leistung seiner Mannschaft übte. Die schwache Vorstellung der Roten spiegelte sich auch in euren Noten wider - einzig Innenverteidiger Timo Hübers stach für euch positiv hervor.