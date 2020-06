Befriedigend bis ausreichend: So habt ihr die 96-Profis gegen in Aue gesehen

Bei den Torschüssen (16:8) und im Ballbesitz (69:31 Prozent) war das Team um Torschütze Marvin Ducksch deutlich überlegen, doch das alles zählt am Ende natürlich nicht. Wenig verwunderlich, dass die 96-Spieler auch in Eurer Einzelkritik nicht sonderlich gut weggekommen sind. Dramatisch schlecht allerdings auch nicht...

Mit leeren Händen hat Hannover 96 die lange Rückfahrt vom Auswärtsspiel beim FC Erzgebirge Aue antreten müssen. Die Mannschaft von Kenan Kocak konnte nicht an die Leistung vom 4:0 zu Hause gegen den FC St. Pauli anknüpfen und zog mit 1:2 den Kürzeren. Die Roten waren zwar optisch überlegen, kreierten aber kaum zwingende Torchancen gegen defensiv gut stehende und effizient konternde Gastgeber.

