Bestnoten für Haraguchi und Weydandt: So habt ihr die 96-Profis gegen Aue bewertet

Im achten Heimspiel der Saison war es endlich so weit: Hannover 96 hat den ersten Heimsieg in der zweiten Bundesliga eingefahren. Durch den Erfolg sind die Roten in der Tabelle auf Platz zwölf geklettert. Mit inzwischen 20 Punkten hat sich das Team von Kenan Kocak ein wenig von der Abstiegsregion abgesetzt.

Ron-Robert Zieler fällt ab

Der Sieg gegen Erzgebirge Aue war allerdings ein hartes Stück Arbeit. 96 lag zwischenzeitlich sogar mit 0:1 und 1:2 zurück. In der Schlussphase drehte die Kocak-Elf auf, entfachte großen Druck und belohnte sich schließlich durch Tore von Hendrik Weydandt (75. Minute) und Genki Haraguchi (90.). Am Ende stand es 3:2 für Hannover.

Wir haben euch gefragt, wie ihr die Leistung der 96-Profis bewertet. Die Torschützen Hendrik Weydandt und Genki Haraguchi haben euch besonders überzeugt, Torwart Ron-Robert Zieler fällt hingegen ab.