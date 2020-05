Nicht einmal die 2 vorm Komma: So habt ihr die 96-Profis gegen den KSC bewertet

Bei Hannover 96 dreht sich längst alles um das Auswärtsspiel am Samstag (13 Uhr) beim SV Sandhausen, aber dieser Rückblick muss abschließend noch gestattet werden - es geht momentan eben Schlag auf Schlag. Nach dem Abpfiff des Heimspiels am Mittwochabend gegen den KSC hatte der SPORTBUZZER gefragt, wie ihr die Leistung der Roten gesehen habt.

Die Teilnehmer an der Einzelkritik haben sich als sehr kritisch erwiesen, beurteilten die 96-Profis in Summe deutlich schlechter als noch vier Tag zuvor in Osnabrück. Die 3 oder die 4 stand vor dem Komma, sonst nichts. Aber seht selbst...