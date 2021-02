96-User-Noten: Michael Esser fliegt gegen Paderborn zum nächsten Tagessieg

Chancen auf beiden Seiten, am Ende sprang gegen den SC Paderborn nur ein 0:0 heraus. Was bedeutet, dass der Zug zu den Aufstiegsrängen in der 2. Bundesliga wohl ohne Hannover 96 abgefahren ist.

Bei den User-Noten des SPORTBUZZERs schlugen sich diese Negativnachrichten nicht unbedingt nieder. Michael Esser flog mit seinem neunten Spiel ohne Gegentor in dieser Saison zum nächsten Tagessieg. Marcel Franke und Niklas Hult bekamen noch eine Zwei vor dem Komma. Vor allem die Offensive kam schlecht weg, vorneweg Kingsley Schindler, der als einziger Roter eine Fünf bekam.