JETZT ABSTIMMEN: Wie benotet ihr die Leistung der 96-Profis gegen den HSV

So wichtig: Hannover 96 hat nach acht Spielen ohne Sieg gegen den Nordrivalen Hamburger SV mit 1:0 (1:0) gewonnen. Den ersten Durchgang in der HDI-Arena dominierten die favorisierten Hamburger. Ganz wichtig: Der Treffer von Robert Glatzel zählte nicht (11. Minute), der von Linton Maina hingegen schon (13.). Mit 1:0 für die Roten ging's in die Pause.

Gleiches Bild im zweiten Durchgang, doch der HSV wurde nun zielstrebiger und prüfte Martin Hansen immer öfter. Allerdings hielt die knappe Führung bis zum Ende, nach fast sieben Minuten Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Sascha Stegemann endlich ab - und bei 96 durfte gefeiert werden. Viel besser als zuletzt in Karlsruhe, ganz klar: Wie habt ihr die Leistung der Roten gesehen?