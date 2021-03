Der Sturm als laues Lüftchen: So habt ihr die 96-Profis für die Leistung in Aue bewertet

Irgendwie passen diese 90 Minuten sehr gut zur Saison von Hannover 96: In Aue war man für einen Auswärtssieg nicht gut genug, eine Niederlage hatte man auf der anderen Seite auch nicht verdient. So steht am Ende ein 1:1 und (erneut) die Erkenntnis, dass die Mannschaft von Kenan Kocak so nicht stark genug ist, um um den Aufstieg mitzuspielen, und nicht schwach genug ist, um sich um den Klassenerhalt sorgen machen zu müssen.

Als größtes Manko machten die SPORTBUZZER-User bei der Bewertung im Anschluss an die Partie die Offensive aus, die nicht allzu viel Gefahr heraufzubeschwören vermochte - trotz Doppelspitze. Hendrik Weydandt und Marvin Ducksch bekamen folglich die schlechtesten Noten verpasst, aber seht selbst...