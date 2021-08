JETZT ABSTIMMEN: Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis in Dresden?

Mit lautstarken Fans im Rücken kamen die Gastgeber zunächst etwas besser ins Spiel. Nach hitzigem Beginn und einigen verletzungsbedingten Unterbrechungen flachte die Partie dann aber ab. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell, richtig gute Chancen gab es auf beiden Seiten keine.

Blitzstart nach der Pause

Nach der Pause ging es dann allerdings ganz schnell. In der 47. Minute brachte Dynamo-Stürmer Christoph Daferner die Dresdener per Kopf in Führung. Von 96 kam in der Folge zu wenig. Kurz vor dem Ende machte Sebastian Mai dann den Deckel drauf und traf zum verdienten 0:2-Endstand (82.). Wie habt ihr die Leistung der Mannschaft von Jan Zimmermann gesehen? Wie gewohnt könnt ihr den 96-Profis auch dieses Mal wieder ein Zeugnis ausstellen.