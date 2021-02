Der King ist nicht Trumpf: So schlecht habt ihr die 96-Profis in Düsseldorf gesehen

Die lange Zeit in Überzahl hat Hannover 96 nicht geholfen, der Aufstiegszug ist nach der völlig vermeidbaren 2:3-Niederlage in Düsseldorf nun aber wirklich ohne Kenan Kocak und sein Team abgefahren. Wenig verwunderlich, dass die Anhänger der Roten "not amused" ob der gebotenen Darbietung waren und ihren Unmut bei der SPORTBUZZER-Umfrage in schlechten Bewertungen für die 96-Profis ausdrückten.

Ein wenig vereinfacht, lässt sich das Zeugnis wie folgt zusammenfassen: Von hinten nach vorn wird's immer unerquicklicher. Ausnahme sind die Joker, aber auch das verwundert wenig: Die Koproduktion zum Anschlusstreffer durch die eingewechselten Doumbouya und Gudra sind am Ende wohl das einzige, das von diesem Auswärtsspiel positiv in Erinnerung bleibt.