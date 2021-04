Sechsmal "mangelhaft": So habt ihr die 96-Profis nach dem 1:2 gegen Würzburg benotet

Nach der starken zweiten Halbzeit gegen den HSV waren die Erwartungen an Hannover 96 gegen die Würzburger Kickers hoch gesteckt. Nach der zwischenzeitlichen Führung durch Genki Haraguchi verfiel 96 aber wieder in bekannte Fehlermuster. Vorn keine Durchschlagskraft, schlampig in der Defensive.

Als größtes Manko machten die SPORTBUZZER-User bei der Bewertung im Anschluss an die Partie die Offensive (trotz Doppelspitze) und das defensive Mittelfeld aus, auch wenn (verständlicherweise) kein Roter in der Bewertung wirklich gut davon kommt. Michael Esser und Genki Haraguchi belegen die Top-Plätze mit einer Note von 3,6 - aber seht selbst...