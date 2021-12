Hult noch am besten: So habt ihr die 96-Profis nach dem Bremen-Spiel benotet

Mit einer am Ende doch recht deutlichen Heimniederlage hat sich Hannover 96 in die (kurze) Winterpause verabschiedet. Das 1:4 vor 5000 Zuschauern in der HDI-Arena gegen Werder Bremen taugt durchaus als Abbild der bisherigen Saison oder sogar des gesamtes Jahres 2021: ein paar gute Ansätze, mehr aber auch nicht.

Eine der positiveren Erscheinungen war dabei und beileibe nicht zum ersten Mal Niklas Hult. Der schwedische Außenverteidiger war nach Meinung der SPORTBUZZER-User bester Akteur der Roten im Nordduell. Zwei Offensivkräfte folgten in ihrer Gunst knapp dahinter...