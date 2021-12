Überragender Muroya: So habt ihr die 96-Profis fürs Ingolstadt-Spiel benotet

Selbst wenn es am Ende in Ingolstadt knapper war als nötig, der Ertrag für Hannover 96 hat gestimmt: Durch den zweiten Sieg am Stück haben die Roten sich ein kleines Polster zu den Abstiegsrängen der 2. Bundesliga verschafft - und Interimstrainer Christoph Dabrowski hat mit dem zweiten Dreier unter seine Regie weitere Argumente dafür gesammelt, auch nach der Winterpause Coach der Profis zu sein.

Daran hatte beim 2:1-Auswärtserfolg bei den Schanzern einer bedeutenden Anteil: Sei Muroya. Der Rechtsverteidiger bereitete beide 96-Treffer mit Flanken von seiner rechten Seite vor - und avancierte mit einer insgesamt sehr couragierten Leistung zum Spieler der Partie. Zumindest aus Sicht der SPORTBUZZER-User. Von seiner Durchschnittsnote waren einige Kollegen sehr weit entfernt...