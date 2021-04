Ein Lichtblick, viel Schatten: So habt ihr die 96-Profis beim Spiel in Sandhausen bewertet

Dieses Spiel wird (leider) im Gedächtnis haften bleiben: Nach einem Torwartfehler von Michael Esser gerät 96 in Sandhausen in Rückstand, wendet das Blatt jedoch, nur um sich in der Folge selbst noch drei Dinger mehr oder weniger selbst einzuschenken und die ereignisreiche Partie noch mit 2:4 (1:1) zu verlieren. Puh! Wenig Licht, sehr viel Schatten.

Das spiegelt sich auch in den Noten der SPORTBUZZER-User wider, so groß war die Streuung wohl noch nie. Mann des Tages, wenn man das nach einer enttäuschenden Niederlage so überhaupt formulieren kann, war für sie Florent Muslija, bei dem immerhin eine 2 vor dem Komma steht. Auf der anderen Seite der Skala könnten Esser und der eingewechselte Simon Falette tatsächlich fast nicht mehr schlechter wegkommen...