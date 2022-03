JETZT ABSTIMMEN: Wie benotet ihr die 96-Profis nach dem 1:3 gegen Sandhausen?

Die Partie startete denkbar schlecht für 96. Bereits nach sieben Minuten lag das Team von Trainer Christoph Dabrowski mit 0:1 in Rückstand, Sandhausens Chima Okoroji verwandelte einen Eckball direkt. Sandhausen blieb griffig, 96 kam nicht wirklich in die Partie. Fast schon folgerichtig erhöhte der SVS in der 19. Minute auf 2:0, eine Hereingabe von Okoroji wehrte Marcel Franke ins eigene Tor ab. Nur zwei Minuten nach dem Eigentor war plötzlich Hannover das jubelnde Team. Lukas Hinterseer legte nach Flanke von Niklas Hult per Kopf quer auf Sebastian Stolze, der den Ball im Fünfmeterraum nur noch über die Linie drücken musste - nur noch 1:2.

Im zweiten Durchgang wurde die Partie etwas chancenarmer. Dabrowski brachte mit Linton Maina und Hendrik Weydandt frische Offeniv-Impulse von der Bank für Stolze und Gael Ondoua, doch ein weiterer Treffer sprang nicht dabei heraus. Die besseren Chancen blieben auf Seiten der Gastgeber, die in der 81. Minute den Sack zu machten: Nach einem haarsträubenden Fehler von Hult zetral im eigenen Strafraum eroberte Janik Bachmann die Kugel und versente sie zum 3:1 im Kasten des zur Pause eingewechselten Martin Hansen. 96 hätte sich an diesem Samstagnachmittag auch über eine höhere Niederlage nicht beschweren dürfen, gegen die aggressive Gangart des SV Sandhausen fand es einfach kein Mittel. Wie bewertet ihr die Leistung der 96-Profis? Stimmt ab und gebt den Roten eure Noten!