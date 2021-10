JETZT ABSTIMMEN: Wie benotet ihr die Leistung der 96-Profis gegen Schalke?

Es war kein gutes Spiel von Hannover 96, doch am Ende hätte man trotzdem fast etwas Zählbares in den Händen gehalten. Gegen den FC Schalke 04 war das Team von Trainer Jan Zimmermann über die gesamte Spielzeit unterlegen. Hannover war zu ungenau im eigenen Aufbau, eigene Chancen waren somit Mangelware. Doch die Schalker, die zwar viele Chancen hatten, konnten den Ball auch erst in der fünften Minute der Nachspielzeit durch Marcin Kaminski im 96-Kasten unterbringen, was einen gewissen Dieter Schatzschneider an diesem Abend freudig stimmen dürfte: Sein Torrekord in der 2. Bundesliga hat noch bestand, Simon Terodde muss sich noch ein wenig gedulden, bis er den 96-Altmeister überholt.

