Rückkehrgerücht um Stürmer Sulejmani - Kontakt zu Bröndby-Verteidiger Jung

Seine Wurzeln liegen in Mannheim. Dort wuchs Kenan Kocak auf, wurde Profi, später Profitrainer bei Waldhof. Sein Ansehen wuchs, über die Station Sandhausen bis nach Hannover. Die ersten Früchte hat Kocak bei 96 schon geerntet, den ersten Heimsieg der Saison gegen Aue eingesammelt und viel Lob nach starker erster Hälfte gegen Stuttgart (2:2). Kocaks Einfluss nach nur fünf Spielen und sieben Punkten wächst bei 96. Nun scheint er sich an seine Wurzeln zu erinnern. Um den Sturm zu verstärken, soll 96 bereits Kontakt zu Valmir Sulejmani aufgenommen haben.

Sulejmani dreht gegen Frankfurt auf

Es geht um jenen Valmir, der 96 als unvollendetes Talent mit elf Profi-Einsätzen verließ, dann Waldhof mit 18 Toren und zwölf Torvorbereitungen in die 3. Liga schoss. Im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt traf der mittlerweile 23-Jährige sogar doppelt – das beste Spiel seiner Karriere, das der Bundesligist am Ende mit 5:3 gewann. Nach einem Syndesmosebandriss im September trainiert Sulejmani inzwischen wieder. Sein Vertrag läuft im Sommer in Mannheim aus. Noch ist die Rückkehr des in Großburgwedel geborenen Stürmers ein Gerücht.

Kocak soll sich demnach selbst für die Verpflichtung starkgemacht haben. Dies spiegelt die stärkere Position wider, die der Trainer mittlerweile im 96-Geflecht einnimmt. Der Trainer sieht in dieser Saison noch Kletterpotenzial bei 96 in der 2. Liga – dafür braucht sein Kader Verstärkungen. Sportdirektor Jan Schlaudraff hatte andererseits nach dem Stuttgart-Spiel betont: „Die letzten Wochen haben auch gezeigt, dass wir nicht fünf Neue brauchen, um in der Liga zu bleiben.“ Alle müssten an die Leistungsgrenze gehen, um „einen Platz im Mittelfeld zu ergattern“.