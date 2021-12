96-Stürmer Sulejmani spricht offen über Corona-Erkrankung: "Das war nicht clever"

Sein Thema ist die Corona-Erkrankung, die ihn am 13. September erwischte. Der Verlauf? Schwer für einen Profi wie ihn. Der 25-Jährige war ungeimpft, aber kein Leugner, kein Gegner oder Zweifler am Impfen wie Jo­shua Kimmich. Er habe das Gefühl gehabt, „keine Zeit zu haben“. Nun bereut er sein Corona-Eigentor.

Haraguchi, Hübers & Co.: So läuft es für die Sommer-Abgänge von Hannover 96

Im Sommer, sagt er, wollte er sich impfen lassen. Er zählt auf, was dazwischenkam: Nationalmannschaft im Sommer, Vorbereitungscamp mit der Agentur, der Trainingsbeginn, der Kampf um Einsätze. Kollegen hatten erzählt, er müsste nach einer Impfung ein paar Tage aussetzen. Dies schreckte ihn ab.

Seine Schwestern arbeiten im medizinischen Bereich und redeten ihm ins Gewissen: „Sie haben ständig gesagt, ich soll mich impfen lassen.“ Tat er nicht: „Hätte ich es mal gemacht.“

"Ein Wahnsinn, einfach heftig"

Sulejmani wohnt in Gailhof in der Wedemark bei der Familie in einem Raum, der früher sein Kinderzimmer war. Am 10. September, dem Tag vor dem Heimspiel gegen St. Pauli, war sein Test positiv. Am 13. September erwischte ihn die Krankheit mit Wucht: Fieber, Schüttelfrost, Geschmacksverlust. „Dann die Atemnot“, sagt er, „du stehst auf, willst nach Luft schnappen. Es kommt nichts durch, ein Wahnsinn, einfach heftig.“

Er probierte zu essen, hielt sich die Augen zu, versuchte, Cola zu schmecken: „Nichts, gar nichts.“ Dazu kam die Angst. Würde er gesund werden, arbeiten können? Er habe an nichts anderes denken können.