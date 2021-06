"Füllt mich mit Ehre und Stolz": 96-Stürmer Sulejmani feiert Comeback für Kosovo

"Es füllt mich mit Ehre und Stolz, für mein Land wieder auflaufen und dieses Trikot tragen zu dürfen. Mein Dank gilt Gott, meiner Familie und all jenen, die mich auf diesem Weg hierher begleitet haben", schrieb der Stürmer von Hannover 96 bei Instagram, nachdem er zuvor beim 4:1 im Testspiel gegen San Marino eingewechselt worden war.

In Priština kam der 25-Jährige beim Stand von 4:0 in der 82. Minute für Schalkes Blendi Idrizi in die Partie. Mann des Tages war aber definitiv ein anderer: Vedat Muriqi erzielte alle vier Treffer der Gastgeber (28., 45., 46. und 76./Foulelfmeter).

Die kosovarische Nationalmannschaft setzt ihren Testmarathon am Freitag im österreichischen Klagenfurt gegen Malta fort, anschließend folgen noch Duelle mit Guinea (8. Juni) und Gambia (11. Juni). Vielleicht darf Sulejmani dabei ja sogar noch seine Startelfpremiere feiern...