Extraschicht, ja bitte! 96-Stürmer Sulejmani vor Comeback in Kosovos Nationalteam

Sulejmani, der wenige Monate nach seinem Debüt noch in der WM-Quali in der Ukraine zum Einsatz kam, hofft auf gewonnene Spiele und Spielminuten - und könnte dazu in gleich vier Länderspielen die Chance bekommen. Am Dienstag startet der Testmarathon gegen San Marino, es folgen weitere Duelle mit Malta (4. Juni), Guinea (8. Juni) und Gambia (11. Juni).

In der abgelaufenen Saison stand Sulejmani, der aus Mannheim nach Hannover zurückgekehrt ist, für die Roten in 29 von 34 Ligaspielen auf dem Platz, erzielte dabei drei Tore und bereitete zwei vor.

Gegen Guinea hätte Sulejmani auf Mitspieler Simon Falette treffen können. Allerdings ist der Innenverteidiger nicht nominiert worden. Im vergangenen Herbst war er noch Stammspieler in seiner Nationalmannschaft.