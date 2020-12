Erster Startelfeinsatz, erstes Tor: 96-Stürmer Valmir Sulejmani mit Blitzstart gegen Bochum

Trainer Kenan Kocak fand immer wieder lobende Worte für den 24-Jährigen, nur in die Anfangsformation beorderte er ihn nie. Das änderte sich nun. Im Heimspiel gegen den VfL Bochum durfte Sulejmani zum ersten Mal für 96 starten - und zahlte das Vertrauen prompt zurück.

Lange musste Sommerneuzugang Valmir Sulejmani auf sein Startelfdebüt für Hannover 96 warten. Bisher kam der Stürmer nur sporadisch zum Einsatz und konnte seine Torgefahr kaum unter Beweis stellen. Einzig im Derby gegen Eintracht Braunschweig war Sulejmani an einem 96-Tor direkt beteiligt, als er den Treffer zum 4:1-Endstand mustergültig vorbereitete.

Sulejmani behält vor Riemann die Nerven

Bereits in der 2. Spielminute erzielte der Stürmer nach starker Vorarbeit von Marvin Ducksch sein erstes Saisontor. Im gegnerischen Sechzehner kam Sulejmani völlig frei zum Abschluss und behielt vor VfL-Keeper Manuel Riemann die Nerven. Dass Kocak den Sommerneuzugang zum ersten Mal von Anfang an aufstellte, hat sich also direkt bezahlt gemacht.

Zur zweiten Halbzeit war das Startelfdebüt von Sulejmani allerdings schon wieder vorbei. Der Torschütze zum 1:0 blieb in der Kabine und wurde durch Philipp Ochs ersetzt.