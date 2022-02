Trybull spielt durch, Sulejmani trifft: Ex-96-Profis mit erfolgreichem Start bei der Konkurrenz

Muslija, der sich bei 96 nie vollends hat durchsetzen können, überzeugte bereits vor der Länderspielpause mit einem Doppelpack gegen Werder Bremen. Auch beim 2:2 am Samstagabend beim FC St. Pauli stand der 23-Jährige in der Startelf des SCP und durfte bis zur 79. Minuten mitwirken. Das Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 bereitete er mit einem starken Schnittstellenpass vor.

Mit Valmir Sulejmani, Tom Trybull und Florent Muslija sind gleich drei Spieler von Hannover 96 in dieser Transferperiode zu Konkurrenten in der 2. Bundesliga gewechselt. Sulejmani heuerte beim Tabellenletzten FC Ingolstadt an , Trybulls Reise geht beim SV Sandhausen weiter und Muslijas Weg führte zum SC Paderborn . Alle drei zeigten bei ihren ersten Einsätzen sofort, dass mit ihnen zu rechnen ist.

"Nicht in Abläufe reingekommen": Reaktionen auf die 96-Niederlage in Heidenheim

Zieler noch am besten: So habt ihr die 96-Profis für die Pleite in Heidenheim bewertet

Sulejmani trifft nach Einwechslung

Tom Trybull schloss sich erst vor sechs Tagen dem SV Sandhausen an und durfte am Samstag im Kellerduell gegen Erzgebirge Aue direkt in der Startelf ran. Mit ihm auf der Sechserposition fuhr der SVS einen immens wichtigen 2:0-Sieg ein und distanzierte die Veilchen in der Tabelle bis auf fünf Punkte. Trybull spielte - anders als zuletzt bei 96 - 90 Minuten durch.

Auch Valmir Sulejmani erlebte einen guten Start bei seinem neuen Arbeitgeber. Der Tabellenletzte aus Ingolstadt gewann bereits am Freitagabend überraschend deutlich mit 5:0 beim 1. FC Nürnberg - und sendete ein eindrucksvolles Lebenszeichen im Abstiegskampf. Sulejmani saß dabei zunächst auf der Bank, wurde aber in der 73. Minute eingewechselt - und machte direkt auf sich aufmerksam. Nur sieben Minuten später erzielte der ehemalige 96-Stürmer aus rund 18 Metern das 5:0 für seinen neuen Club.