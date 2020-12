"Abwarten, wie sein Knie reagiert": Valmir Sulejmani genießt dennoch seine 96-Gefühle

"Es freut mich ungemein für ihn"

Das ist mittlerweile 15 Jahre her und die Rückkehr im Sommer nach zwei Jahren Waldhof mehr als nur eine Geschichte fürs Herz. Sulejmani ist nicht nur zurück in der Heimat, sondern angekommen bei 96.

Das ist der Lohn für harte Arbeit, in der Fremde und in den vergangenen Wochen. „Er ist seit dem ersten Tag, an dem er hier war, sehr fleißig und arbeitet viel“, lobt Kenan Kocak. Der Trainer hatte Sulejmani schon vor zwei Monaten Startelfqualität attestiert („Er kratzt förmlich an der Startelf“), diesmal brachte er den Großburgwedeler und fand danach: „Das war eine sehr gute Leistung, es freut mich ungemein für ihn.“

Cool vorm ersten 96-Tor

Das Startelfdebüt krönte er gegen Bochum bereits nach 92 Sekunden, er schob nach guter Vorarbeit von Marvin Ducksch ein. „Ich habe damit gerechnet, dass ich den Ball bekomme, und habe mir schon vorher überlegt, wo ich hinschießen würde“, berichtet Sulejmani. „Ich habe die lange Ecke direkt anvisiert, sodass ich gegen die Laufrichtung vom Torwart schieße.“ Es spricht für die Qualitäten und die überraschend große Ruhe des 24-Jährigen, vorm ersten 96-Profitor cool zu überlegen.

In der Halbzeitpause blieb er allerdings draußen. Der Stürmer hatte sich bei einer Grätsche von Bochums Cristian Gamboa das Knie leicht verdreht. 96-Coach Kocak: „Wir müssen abwarten, wie sein Knie reagiert.“