Nach Niederlage gegen Nürnberg: 96 verabschiedet gleich sechs Profis

Nürnbergs Trainer Robert Klauß: "Wir sind sehr stolz und froh. Wir hatten in der ersten Hälfte ein paar Probleme. Da hatte uns die Staffelung und die Schärfe gefehlt. Das 1:1 war bitter in der Phase, als wir das 2:0 machen müssen. Wir haben Hannover in der zweiten Hälfte zu langen Bällen gezwungen, ich glaube, das war der Schlüssel. Dass wir Hannover überholen konnten, tat gut. Mir war wichtig, dass die Jungs mit einem Lächeln vom Platz gehen." ©