Coronavirus legt gesamten 96-Verein lahm: "Sind ohnehin schon zum Sparen angehalten"

Nicht nur der Profifußball steht still bei Hannover 96, das Corona-Virus hat den kompletten Verein erfasst: Der Trainings- und Spielbetrieb ruht seit dem vergangenen Wochenende, auch der Fitnessbereich in der Stammestraße ist schon seit Sonntag geschlossen und nicht, wie angeordnet, erst seit Dienstag. „Wir haben eine soziale Verantwortung, primär gegenüber unseren Mitarbeitern und den aktiven Mitgliedern“, erklärt Vereinspräsident Sebastian Kramer. „Letztlich haben wir nur das frühzeitig umgesetzt, was behördlich inzwischen ohnehin angeordnet wurde.“

Fitnessbereich längst nicht kostenneutral

Aber vor allem der Fitnessbereich im Vereinssportzentrum ist ein großes Problem, weil er aktuell noch ganz weit davon entfernt ist, kostenneutral zu sein. Durch die Corona-Lage wird sich das Problem weiter drastisch verschärfen: Große Scharen an neuen Mitgliederzahlen wird es in der kommenden Zeit kaum geben. „Das wird ganz klar ein Problem werden, so wie für viele Betriebe und Unternehmer aus dem Sport- und Dienstleistungsbereich“, so Kramer. „Dass wir damit nicht alleine sind, hilft uns aber auch nicht weiter, schließlich haben wir einen Finanzplan für das aktuelle Jahr erstellt.“