Hannover 96: Waldemar Anton unverkäuflich - Dursun soll aus Darmstadt kommen

Alles hatte 96 darauf ausgerichtet, relativ entspannt und gelassen die neue Mannschaft zu planen. Dann aber kam die DFL am vergangenen Mittwoch mit ihrem frühen Starttermin um die Ecke. Nicht erst Mitte September, sondern bereits am 28. August sollte die Zweitligasaison beginnen.

Zweitligisten sprechen sich für Saisonstart im September aus

Bevor die Bundesliga am 18. September loslegt, hat Sky einen vorgezogenen exklusiven Start der 2. Liga mit der DFL vereinbart. Das sind drei Wo­chen mehr, um das Programm mit Fußball zu füllen. Die Zweitligisten haben sich zwar bei einer Videokonferenz am Donnerstag für den Beginn im September ausgesprochen. Dass es so kommt, ist aber noch nicht bestätigt. Sollte am 28. August schon wieder gespielt werden, würde das den Zeitdruck bei 96 verstärken.