Verheißungsvoller Start: In diesen Bereichen läuft's bei 96 schon richtig gut

Die neue Mitte: Drei neue Sebastians gibt’s im 96-Kader, alle drei standen in der Startelf. Bei Kerk und Stolze war beim 96-Pflichtspieldebüt Luft nach oben. Die beiden wa­ren bemüht, setzten aber zu selten Impulse. Immerhin: Kerks Standards wa­ren oft besser als die im Vorjahr bei 96. Sebastian Ernst machte seine Sache als Aushilfssechser durchweg richtig gut, daneben spielte Dominik Kaiser so solide und abgeklärt wie lange nicht. Ein neuer Sechser soll weiterhin kommen, darauf hat sich 96 intern auch nach der stabilen Leistung in Bremen verständigt. Aber fürs Erste scheint Zimmermann eine funktionierende Mitte gefunden zu ha­ben. Das hatte in den Testspielen zuvor noch schlech­ter ausgesehen.

Euphorie wä­re trotz der guten Form von Hannover 96 beim 1:1 bei Werder Bremen verfrüht. Aber: Die Mannschaft von Jan Zimmermann war besser als der Erstliga-Absteiger und zeigte beim Pflichtspielstart an der Weser zum Teil überraschende Stärken – von Tempo bis Tiefe. Der SPORT BUZZER checkt, was schon gut läuft.

Die neue Tiefe: Linton Maina und Philipp Ochs wirbelten als Einwechselspieler, Hendrik Weydandt als Wuchtjoker – da schwärmte nicht nur TV-Experte Martin Harnik von Hannovers Ersatzbank und der offensiven 96-Po­wer. Maina sei ja einer für die Startelf, wenn er fit bleibe, sagte der Ex-Profi mit Hannover- und Werder-Vergangenheit. Da könne Bremens Bank nicht mithalten. Was ebenfalls eine Stärke sein kann: 96 wurde punktuell verstärkt, nicht runderneuert. Die Eingespieltheit könnte ein Faktor werden in Liga zwei.

In wichtigen Kategorien stark unterwegs

Der neue Mumm: Zimmermann wechselte dreimal – Weydandt, Maina und Ochs kamen rein. Drei Offensive beim Stand von 1:1, das zeigt ein neues Selbstverständnis. 96 spielte auf Sieg bei dem vermeintlichen Favoriten – und hat trotz einer verlorenen Saison wieder eine breite Brust.

Die neue Fitness: 96 ist fünf Kilometer mehr ge­lau­fen als Gegner Bremen, das ist was wert. Vor allem in der Schlussphase war auch für Laien erkennbar, dass Hannover deutlich lauffreudiger unterwegs war. Boss Martin Kind registrierte zufrieden, „dass die Spieler konditionell deutlich besser als in den Vorjahren aufgestellt sind“. Vielleicht etwas voreilig nach einem Spieltag, in der Tendenz aber kaum von der Hand zu weisen. Denn was noch wichtiger ist als die Gesamtkilometer: Auch in den wichtigen Kategorien Sprints (224, drittbester Wert des Spieltags) und intensive Läufe (699, Platz vier im Ligavergleich) war 96 stark unterwegs.

Der neue Ducksch: Un­ter Kenan Kocak war Marvin Ducksch schon aufgeblüht – 15 Tore, sieben Vorlagen. Das Standing beim Ex-Trainer war dem Vernehmen nach trotzdem nicht allzu gut. Bei Nachfolger Jan Zimmermann spürt der Stürmer mehr Vertrauen – und zahlte ge­gen Bremen zurück. Ein Traumtor per Lupfer, ein Pfostenschuss, eine vergebene Großchance. Die Ducksch-Quote war schon mal schlechter.