Kein Verkaufsstart für Dauerkarten: Hannover 96 geht Braunschweiger Weg nicht

Es käme ja vermutlich ohnehin nicht gut an in Hannover, wenn 96 den Braunschweiger Weg beschreiten würde – egal, worum es geht. Jedenfalls hat die Eintracht am Mittwoch den Dauerkartenverkauf für die neue Saison gestartet. Allerdings auf einer dünnen Datenbasis, denn keiner weiß, wann sich wieder die Tore in den Stadien für die Zuschauer öffnen werden.

Eintracht-Fans können zwischen zwei Modellen wählen

Die Braunschweiger planen so: Fans können entscheiden zwischen zwei Modellen. Die Solidaritätsdauerkarte beinhaltet alle 17 Heimspiele, ohne Erstattungsanspruch bei coronabedingten Geisterspielen. Diese Dauerkarte ist wohl eher ein Spendenmodell, um dem Aufsteiger zu Einnahmen zu verhelfen. Die Alternative ist die Flexi-Dauerkarte, mit Rückerstattungsrecht bei Geisterspielen, allerdings erst am Saisonende.

Das Ganze sieht aus wie ein Notfinanzierungsprogramm für die Corona-Krise, um irgendwie zu Geld zu kommen. Diverse Vereine werden durch die ausbleibenden Einnahmen vermutlich in Insolvenzgefahr geraten.