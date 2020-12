Hiobsbotschaft für Hannover 96: Linton Maina fehlt mindestens acht Spiele

Hannovers sportlichste Baustelle hat so viele Gruben. Welche soll 96 zuerst schließen? Es fehlen Tore. Ein Torjäger muss her. Es fehlen Spielimpulse. Also sollte ein neuer kreativer Mittelfeldmann Impulse geben. Auf alle Fälle fehlt Tempo – und zwar noch länger als gedacht.

Nach der OP am Knie ist nun auch die Diagnose bei Linton Maina bekannt, und womöglich auch die Ausfallzeit. Der Tempodribbler „hat etwas am Außenmeniskus“, sagte Trainer Kenan Kocak am Mittwoch. „Wir rechnen mit einer Ausfallzeit von bis zu sechs Wochen.“