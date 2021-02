Zum Experiment gezwungen: Wie baut 96-Coach Kocak den Angriff ohne Torjäger Ducksch?

Marvin Ducksch hat einen Muskelfaserriss erlitten, wird drei Wochen ausfallen, eventuell noch länger fehlen. Damit fällt auch der ohnehin stottrige Tormotor von Hannover 96 aus. Wenn ein Stürmer allein so viele Treffer erzielt wie der restliche Angriff zusammen, dann weht der Wind ohnehin nur von einer Seite.

Zehn Treffer hat Ducksch in 21 Spielen erzielt. Verpasst hat er keine Partie bisher, was unterm Strich gut kalkulierbar war. Kenan Kocak hat sonst keinen verlässlichen Torfaktor. Ducksch vergibt viel, ist der Zweitliga-Spieler mit den meisten Torschüssen (77). Aber er trägt die Verantwortung dafür, dass 96 überhaupt so oft aufs Tor schießt. Knapp jede dritte Torchance kam direkt von Ducksch, vorbereitet hat er noch viel mehr Gelegenheiten. Der frühere 96-Stürmer und -Trainer Daniel Stendel sah schon vor einer Woche: „Es liegt viel auf den Schultern von Marvin Ducksch, das kann zum Problem werden.“