Nach Hansen-Verletzung: Hannover 96 will jetzt noch einen neuen Torwart 

Am vergangenen Dienstag hat Martin Hansen seinen 96-Vertrag unterschrieben, am Mittwoch erstmals bei 96 trainiert. Am Wochenende meldete er sich schon wieder verletzt ab. Der Torwart blieb im Rasen hängen und knickte um. Er zog sich eine Syndesmoseverletzung zu. Genauere Untersuchung stehen noch aus – aber für dieserart Knöchelverletzung wird die Regenerationszeit gemeinhin auf drei Monate berechnet. Das heißt: Wenn Hansen wieder fit ist, wird die Saison vorbei sein.

Das nennt man dann wohl Pech – die Nachricht ist bitter für 96, so kurz vorm Pflichtspielauftakt. Mit einem der drei neuen Spieler, die der Verein in der Winterpause verpflichtete, kann bis Saisonende nicht geplant werden.

96 sucht einen älteren, vertragslosen Keeper

„Da ist nicht alles fair verlaufen“, gab 96-Profichef Martin Kind zu. Deshalb sagte Kind auch Esser zu, in der Winterpause ablösefrei wechseln zu können. Hoffenheim griff zu. 96 wird jetzt auch noch mal zupacken auf dem Transfermarkt – Trainer Kenan Kocak will noch einen Torwart holen. Marlon Sündermann wird zwar Dienstag in Regensburg auf der Bank sitzen, soll aber ansonsten weiter in der U23 spielen – und im Profitraining als dritter Torwart dabei sein.

Bis zum Freitag sind Transfers noch möglich. 96 sucht einen Torhüter, der nur bis zum Saisonende aushilft. Hansen wird zur nächsten Saison zurückerwartet, Kocak baut langfristig weiter auf den Dänen. Womöglich wird’s ein älterer, vertragsloser Torwart. Dazu denkt 96 auch noch über einen neuen Innenverteidiger nach.