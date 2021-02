Das Ducksch-Verletzungswirrwarr: Jetzt sprechen die 96-Docs Hessel und Partenheimer

Diese Personalentscheidung sorgte für Wirbel. Vor dem Düsseldorf-Spiel meldete 96 seine Stürmer Marvin Ducksch und Hendrik Weydandt verletzt. Am Freitag die Wende nach einem Besuch beim Ex-Bayern-Doc Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München. Beim SPORTBUZZER war die Rede von einer Fehldiagnose der 96-Ärzte geschrieben: Beide Spieler seien nicht verletzt gewesen. Anzeige Müller-Wohlfahrt bestätigt Diagnosen aus Hannover Tatsächlich bestätigte Müller-Wohlfahrt die Diagnosen aus Hannover, der 78-Jährige hielt allerdings Kurzeinsätze für möglich. Weydandt blieb entsprechend der ursprünglichen Diagnose verletzt, Ducksch spielte. Im exklusiven Interview erläutern die 96-Mannschaftärzte Axel Partenheimer und Felix Hessel die Hintergründe.

Wir haben gelernt, dass Marvin Ducksch an einem Montag einen Muskelfaserriss hat und am darauffolgenden Sonntag wieder Fußballspielen kann. Wie ist so etwas möglich? Partenheimer: Dazu muss man erst einmal sagen: Ein MRT übertreibt gerne mal. Man muss immer einen Abgleich machen zwischen dem klinischen Bild und dem radiologischen Bild.

Klinisch heißt: Der Patient hat Schmerzen? Partenheimer: Genau. Zunächst: Wenn er kein Schmerzen gehabt hätte, hätten wir kein MRT machen müssen. Das Bild hat einen Muskelfaserriss gezeigt. Wenn aber Bild und Klinik nicht zusammenpassen, dann muss man schauen: Wie gehen wir damit um? Das Bild des Muskelfaserrisses lässt sich ja weder löschen noch wegdiskutieren. Wir müssen abwägen, ob der spielen kann oder nicht. So einen Verlauf habe ich, ehrlich gesagt, aber auch noch nicht gesehen. Jeder denkt, bei Muskelfaserriss kann niemand spielen. Warum konnte Ducksch spielen? Partenheimer: In der Medizin gibt es kein schwarz und weiß – wir müssen abwägen, ob das Bild und die Beschwerden zusammen passen. Aus der Diagnose leitet sich ja nicht automatisch ab, dass es zwei oder drei Wochen dauert. Ist eine zweite Meinung, wie durch Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt normal oder ist es ein Misstrauensvotum? Partenheimer: Das ist normal. Es gilt das Vier-Augen-Prinzip, das ist nicht negativ zu bewerten. Wir machen das ja auch aktiv mit unserem Netzwerk.

Und so kamen Sie auf die Idee, Ducksch nach München zu schicken? Hessel: Das sind normale Vorgänge. Wir diskutieren mit dem Trainerstab und dem Spieler, ob hier eine Zweitmeinung sinnvoll ist. Prinzipiell sind wir da offen. Eine andere Meinung ist immer gut. Wir haben geschrieben, Ducksch und Weydandt wären nicht verletzt. Nun war Weydandt es doch und Ducksch irgendwie auch. Wie war die Abstimmung mit Müller-Wohlfahrt? Partenheimer: Zunächst einmal haben wir Müller-Wohlfahrt viel zu verdanken. Er hat viel und gute Arbeit geleistet bei der Klassifikation von Muskelverletzungen, der Therapie und der Ursachen allgemein. Aber er sagt für sich, er ist so erfahren, dass er keine Bildgebung braucht. In seinem Buch hat er auch geschrieben: Er kann mit den Händen sehen. Kann er? Partenheimer: Nur mit den Händen zu sehen und ohne Bildgebung, damit steht er deutschlandweit eher alleine da. Hessel: Bei Ducksch ist es auch so, dass er Verletzungen unheimlich gut kompensieren kann. Das wissen wir aus unseren Erfahrungen mit ihm in der Vergangenheit. Er war sehr schnell deutlich symptom-ärmer, was auch an der belastungsfreien Zeit lag. Diesen Zustand hat Müller-Wohlfahrt dann auch festgestellt. Aber an der bildgebenden Diagnostik kommt man trotzdem nicht vorbei. Der Muskel hat einen Schaden. Das ist das Dilemma. Müller-Wohlfahrt kam zu der Einschätzung, dass er belastbar ist. Aber er sieht diesen Spieler nur einmal, wir sehen ihn jeden Tag und wir sehen den Verlauf. Ist der Körper von Marvin Ducksch ist demnach sehr besonders? Partenheimer: Wir haben schon mit ihm darüber gesprochen: Wir schreiben mal ein Buch darüber. Hessel: Er ist einfach auch ein Spielertyp, der diese Muskeln nicht so braucht wie ein explosiver Sprinter, der auf der Außenbahn spielt. Diese Spielweise kommt ihm in dieser Situation zu Gute. Bei z. B. Kingsley Coman ist das anders: Der lebt von dem explosiven Antritt und der Geschwindigkeit. In Düsseldorf hat man aber auch gesehen, dass Duckschi in der Endgeschwindigkeit und der schnellen Bewegung nicht so frei war.

Das Risiko, ihn zu bringen, würden Sie das nochmal eingehen nach dem Theater? Partenheimer: Intern gab es kein Theater. Wir haben es am Samstag zuvor getestet. Er war beschwerdefrei, vom Tastbefund war das okay und da muss man dem Spieler auch vertrauen, wenn er sagt, er kann und will spielen. Mussten Sie einen Spieler mal dazu zwingen, dass er Pause macht und nicht spielt? Partenheimer: Ja. Können Sie sagen, wem? Partenheimer: Nein. Hatten Sie die Chance, zu sagen, Ducksch spielt nicht? Partenheimer: Ja. Das hätten wir getan. Das hat etwas mit der Verantwortung gegenüber dem Spieler zu tun. Hessel: In der Regel halten sich die Trainer an unsere Empfehlungen, wir haben da ein vertrauensvolles Verhältnis. Wenn die Einschätzung von Müller-Wohlfahrt nicht gewesen wäre, hätte Ducksch wahrscheinlich von unserer Seite nicht gespielt. Das Risiko war nicht auszuschließen, dass bei einem plötzlichen Sprint mehr passiert. Aber am Ende war es gemeinsame Entscheidung von Trainer, Spieler und uns ihn 30 Minuten spielen zu lassen. Warum häufen sich die Muskelverletzungen bei 96? Partenheimer: Die häufen sich ja nicht nur bei 96. Bei Kälte ist die Durchblutung schlechter. Die Regenerationszeit war deutlich verkürzt. Und dadurch entstehen mehr Verletzungen. Hessel: Die Spieler sollen immer leistungsfähig bzw. nach Verletzungen schnell wieder fit sein, alles soll schnell gehen. Es ist manchmal ein Tanz auf dem Drahtseil, die Belastung so zu steuern, dass trotz kleiner Blessuren nichts Schlimmeres passiert und wir die Gesundheit der Spieler nicht riskieren. Twumasi zum Beispiel zieht sich die Verletzung bei einem Eckball zu, Ducksch beim Schuss während des Aufwärmens. Das war trotz aller Vorkehrungen nicht vorhersehbar. Das passiert in dem Sport. In welcher Stellung sehen Sie sich: Als Ärzte oder Teil des Trainerteams? Partenheimer: Wir sind Ärzte und für die Gesundheit der Spieler zuständig. Wir sind dafür da, die Spieler wieder gesund zu bekommen, wenn sie verletzt sind. Und wir sind dazu da, präventiv einzugreifen, damit Verletzungen erst gar nicht auftreten. Das ist unser Job. Wir würden dem Trainer gerne alle Spieler zur Verfügung stellen. Aber dafür riskieren wir nicht die Gesundheit der Spieler. Der frühere 96-Manager Christian Hochstätter hat mal gesagt. Jede Verletzung hat was mit dem Kopf zu tun. Hat er Recht? Partenheimer: Das ist zu einfach - da sind wir wieder bei schwarz und weiß. Hessel: Bewegungsmuster finden im Kopf statt, alle koordinativen Prozesse finden im Kopf statt. Aber ein rein mentales Problem sind Muskelverletzungen nicht. Die mentale Gesundheit ist aber ebenso wie Trainingszustand, Ernährung oder Schlafhygiene ein elementarer Baustein für Leistungsfähigkeit. Es sind eher schicksalhafte Situationen und eine Summation von verschiedenen Faktoren, durch die so eine Verletzung entsteht. Ist Angst vor erneuter Verletzung ein Thema? Partenheimer: Das betrifft natürlich Spieler, die nach schwerer Verletzung zurückkommen. Wir müssen die Spieler unterstützen und stützen und ihnen sagen: Es gibt kein Risiko, du kannst, also mach! Was passiert mit einem Zweitligaprofi, der eine Woche lang nicht trainiert? Partenheimer: Es ist bei der Belastbarkeit nicht so gut und auch nicht bei der Ausdauer. Das geht schnell. Die Spielbelastung ist in 90 Minuten höher als im Training, das muss ein Spieler aushalten können.

