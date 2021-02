Nach Ausfällen im Sturm: Warum sollte es 96 nicht mal mit Doumbouya versuchen?

Marvin Ducksch in der A-Elf, Hendrik Weydandt im B-Team – das war in den vergangenen Wochen zumeist die Aufteilung im Trainingsspiel. Kenan Kocak setzte ja in der Startelf fast nur auf eine zentrale Spitze, das 0:0 gegen Paderborn bildete die Ausnahme. Anzeige Ducksch und Weydandt konnten am Donnerstag allerdings nicht mittrainieren – sie waren nach München gereist. In der Praxis von Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, dem Arzt, den die Fußballer und Topsportler wie Usain Bolt vertrauen, werden ihre Verletzungen noch mal überprüft. Am Freitag soll es Ergebnisse geben.

Kocak lobt Doumbouya Ducksch hat nach der heimischen Diagnose einen Muskelfaserriss erlitten, Weydandt Wadenprobleme. Die beiden besten 96-Stürmer können damit am Sonntag in Düsseldorf nicht spielen. Ducksch sowieso nicht, auch bei Weydandt schließt Kocak den Einsatz aus. „In der 2. Liga eine Woche ohne Training, das ist schwer aufzufangen“, weiß der Coach. Kocak muss Alternativen suchen. So gab gestern Valmir Sulejmani im A-Team den Sturmführer, in der B-Elf Moussa Doumbouya.

Von Sulejmani weiß Kocak, was er bekommt. Fleißiges Mitarbeiten in der Defensive, auch mal ein Törchen – zwei hat er erzielt, zuletzt das wichtige 1:1 in Braunschweig. Sulejmani ist aber eher ein Außenstürmer oder eine zweite, hängende Spitze hinter dem Zentrumsstürmer. So einer ist Doumbouya. „Er macht sich gut“, lobte Kocak gestern.