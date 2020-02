"Werden auch diesmal wieder basteln": Weydandt, Guidetti und Franke fallen gegen Fürth aus 

Das gilt auch für Guidetti und Franke. Sie verletzten sich vorm Wiesbaden-Spiel beim Aufwärmen. Die Diagnosen sind jetzt fix: Der Schweden-Stürmer hat eine Muskelverhärtung, der Innenverteidiger Probleme am Außenband – aber immerhin keine neuen Risse oder Anrisse. Alle drei werden noch nicht in dieser Woche, aber "zeitnah wieder zur Verfügung stehen", sagt Kocak – Glück im Unglück also.

Bakalorz fraglich - Gudra verletzt sich am Knie

Auch bei Kapitän Marvin Bakalorz könnte es knapp werden. Er hatte am Dienstag einen Schlag gegen die Wade gespürt, ging vorzeitig duschen und trainierte am Mittwoch individuell. "Er hat leider muskuläre Probleme", sagt Kocak. "Wir müssen abwarten, was passiert. Es könnte sein, dass es für Fürth schwierig wird."

Bei Mick Gudra droht ein länger Ausfall. Nach einem Zweikampf blieb er liegen, vergrub das Gesicht in den Händen, stöhnte schmerzerfüllt. Kocak: "Er hat ein Knacksen im Knie gehört. Wir hoffen, dass es nichts Schwerwiegendes ist." Der 19 Jahre alte Mittelstürmer trainierte wegen der Sturmknappheit zuletzt wieder bei den Profis mit. Bei der U19 von 96 in der Nachwuchs-Bundesliga hat Gudra in dieser Saison in 13 Spielen achtmal getroffen, bereitete neun Tore vor. Außerdem ist er Junioren-Nationalspieler.