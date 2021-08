96-Boss Kind bestätigt Stürmertransfer, aber: "Ablöse können wir nicht zahlen"

Sportchef Mann soll in Europa nach passenden Angreifern forschen. „Wir treffen aber nur eine sehr ernsthafte Entscheidung“, gibt Kind vor. Profil, Charakter und Spielertyp sollten passen. „Aber wahrscheinlich wird die Verpflichtung eines Stürmers notwendig sein“, so die Einschätzung des 77-Jährigen.

Darauf läuft es hinaus: „Einen Sechser und einen Stürmer wird es noch geben“, sagt der 96-Profichef. Zeit bliebe dazu bis Ende August. Er legt sich aber auch fest: „Eine Ablöse können wir nicht zahlen.“ Eine Ausleihe „zu moderaten Bedingungen“ wäre aber laut Kind ebenso möglich wie eine feste ablösefreie Verpflichtung.

Vergebliches Bemühen um Dursun und van Hooijdonk

Zimmermanns Stürmerwunsch ist eine Wiedervorlage der Forderung von Kenan Kocak. Bereits in der vergangenen Saison hatte 96 ein Problem mit der Chancenverwertung. Der Ex-Trainer bemühte sich ein Jahr lang vergeblich um Serdar Dursun. Der 29-Jährige wechselte nun von Darmstadt zu Fenerbahce Istanbul.

Ein anderer Vorschlag Kocaks war, Sydney van Hooij­donk aus Breda in Holland zu verpflichten. Der 21-jährige Sohn des Ex-Nationalspielers Pierre van Hooijdonk wechselte jetzt ablösefrei in die erste italienische Liga zum FC Bologna. Auch die Idee Kocaks war damit wohl nicht so schlecht. Sie soll am Einspruch des damaligen Sportchefs Gerhard Zuber gescheitert sein.