Verpflichtung für Sturm: Auf "umfassender Liste" steht bei 96 Serdar Dursun weiter ganz oben

In puncto Torgefahr hat es zuletzt deutlich gehapert bei den Roten. Ein Stürmer soll schnell kommen, passieren wird es aber frühestens nächste Woche nach dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den SV Sandhausen. „Wir haben eine umfassende Liste“, sagt Kind.

Am Montagvormittag haben Boss Martin Kind, Trainer Kenan Kocak und Sportdirektor Gerhard Zuber zusammengesessen, um den bisherigen Saisonverlauf von Hannover 96 zu analysieren und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Dabei ging es, wenig überraschend, auch, aber nicht nur um das kickende Personal.

Weiterhin oben dabei auf dieser Liste steht der Name Serdar Dursun. Der 29-jährige Stürmer des SV Darmstadt, der in der 2. Bundesliga bis dato auf neun Saisontore kommt, will offenbar gerne kommen, ist aber noch bis Sommer gebunden und kostet weiterhin eine Ablöse jenseits einer Million Euro - es wäre eine teure Lösung.

Aber auch eine mit Hannover-Bezug: Der gebürtige Hamburger Dursun wechselte zur Saison 2008/09 vom SC Concordia in die Nachwuchsabteilung der Roten, schaffte den Sprung zu den Profis aber nicht und wechselte im Sommer 2011 in die Türkei. Über die Stationen Eskisehir, Sanliurfa, Denizli, Fatih Karagümrük SK, Greuther Fürth und Darmstadt 98 könnte es nun zu einer Rückkehr der 1,90-Meter-Sturmkante kommen.