Hannover 96 verschiebt Mitgliederversammlung wegen Coronavirus

In ganz Deutschland werden immer mehr Veranstaltungen abgesagt. Bei Hannover 96 war das zuletzt die Partie gegen Dynamo Dresden. Die DFL gab am Freitag außerdem bekannt, den gesamten Spielbetrieb in der 1. Bundesliga und 2. Liga ab kommendem Dienstag bis einschließlich zum 2. April zu unterbrechen.

Nun wird auch die Mitgliederversammlung von Hannover 96, die planmäßig am 30. April stattfinden sollte, verschoben. Das teilte der Verein am Freitagmittag auf seiner Homepage mit. Nach einer Prüfung der aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus lasse das Ergebnis keinen anderen Schluss zu, "als die Mitgliederversammlung bereits jetzt auf noch unbekannte Zeit zu verschieben. Die Gesundheit unserer Mitglieder hat für uns absolute Priorität."