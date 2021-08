Einer der wenigen Flexiblen: Spielt Dehm bei 96 künftig eine Reihe weiter vorn?

Dehm kommt an Sei Muroya zurzeit nicht vorbei. Der Japaner ist aktuell einer der besten 96-Profis. Dehm könnte im rechten offensiven Mittelfeld den Platz von Sebastian Stolze übernehmen. Der Neue aus Regensburg ist noch in der Findungsphase. Im Training schlug Dehm, vor Muroya spielend, auffällig gute Flanken.

Die Suche nach einem Platz für den Neuen scheint beendet. Jannik Dehm könnte im DFB-Pokal am Samstag in Norderstedt nach vorne verschoben werden. „Wenn du zwei rechte Verteidiger hast, die super drauf sind, musst du gucken, wo du einen von beiden hinstellen kannst, damit beide spielen können“, sagt Trainer Jan Zimmermann.

Zimmermann wünscht sich auch mehr Dehms, die vielseitig einsetzbar sind, in seiner Mannschaft: „Ein Problem in der Kaderzusammenstellung ist, dass wir wenig polyvalente Spieler haben, die woanders einsetzbar sind. Flexible Spieler sind bei uns nicht so verbreitet.“