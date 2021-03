Neue 96-Gehaltsobergrenze und neuer Vertrag für Hübers - das passt nicht zusammen

"Ruhe in Frieden, Baba": 96-Kämpfer Baris Basdas trauert um seinen Vater

Hübers wäre aktuell froh, wenn er überhaupt arbeiten könnte. Eine schwere Muskelverletzung, ein Teilabriss im hinteren Oberschenkelmuskel (Bizeps femoris) aus dem Düsseldorf-Spiel Ende Februar, hat ihn aus dem Rennen genommen. Klinisch gesehen kann er in dieser Woche starten mit dem Einzeltraining und soll nach Ostern wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen. Ende April möchte er wieder für 96 spielen.

Gehaltsobergrenze versus Spielerwunsch

Dann beginnt die spannendste Zeit seiner Karriere. Wo setzt er sie fort? Und wie? Möglichst mit dem Rad in Hannover, 96 liegen auch die neuen Wünsche des Spielers vor. Sein zukünftiges Gehalt (bisher knapp 40.000 im Monat) soll sich demnach dem Verdienst anderer Höchtstverdiener anpassen – an Marvin Ducksch, Hendrik Weydandt, Patrick Twumasi oder Simon Falette. Deren Jahresverdienst liegt zwischen 800.000 und einer Million Euro. Das passt nun nicht zur Gehaltsobergrenze, die 96-Boss Martin Kind einziehen möchte.

Mehr als 400.000 Euro pro Saison soll kein Profi verdienen. 96 und Hübers sind aktuell so weit auseinander, wie es Hendrik Weydandt und 96 vor einem Jahr waren. Das Hannover-Flair ist schwer zu halten. Andererseits müsste 96 Hübers ablösefrei ziehen lassen, nach 13 Jahren Ausbildung. „Wenn ein Erstligist Ernst macht, ist das Spiel vorbei“, vermutete Kind bereits unlängst. Nun deuten ein halbes Dutzend Erstligisten an, dass sie Ernst machen möchten.

Aus den Niederlanden mischen die PSV Eindhoven und der Tabellenzweite Alkmaar mit. Aus der Bundesliga liegen Werder Bremen, Hertha BSC, Union Berlin und – ja – der 1. FC Köln auf dem Tisch. Außerdem Schalke, mutmaßlich ein 96-Rivale in der nächsten Saison. Diese Sammlung erstklassiger Klubs sieht zunächst aus wie ein Pokerblatt für die Vertragsverhandlungen mit 96. So mag es sein, aber noch hat die heiße Phase des Spiels nicht begonnen. Vorteil für Hannover: 96 ist zuerst am Zug.