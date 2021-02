Überraschende Wende? 96-Boss Kind will mit Haraguchi über Verbleib in 2. Liga sprechen

Eigentlich ist die Sache klar: Hannover 96 wird die Rückkehr ins Oberhaus in dieser Saison aller Voraussicht nach nicht schaffen - und Genki Haraguchi deswegen mit noch größerer Wahrscheinlichkeit nicht weiter an sich binden können. Der Japaner, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft, hat der Sportlichen Leitung signalisiert, dass er "sich nur beim Wiederaufstieg vorstellen kann zu bleiben", wie 96-Boss Martin Kind Anfang des Monats verriet .

Leicht wird's ganz sicher nicht, Haraguchi vom Bleiben zu überzeugen, allzu aussichtsreich erscheint das Unterfangen ebenso wenig. Aber einen Versuch ist es allemal wert: Der 29-Jährige, der nach einer Leihe nach Düsseldorf im Sommer 2018 zu 96 gekommen ist, ist der Denker und Lenker im 96-Spiel, zudem ein nimmermüder Dauer(b)renner.

Was dafür spricht: Haraguchi pflegt offenbar ein sehr gutes Verhältnis zu Trainer Kenan Kocak und fühlt sich wohl in Hannover und der Mannschaft. Was dagegen spricht: Der Japaner ist ein teurer Spieler, der derzeit mehr als eine Million Euro pro Jahr verdient; ein Gehalt in einer Größenordnung, das sich 96 eigentlich nicht mehr leisten kann und will.