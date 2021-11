Verlängerung unwahrscheinlich: 96 unzufrieden mit Linksverteidiger Hult

Es blieb nicht die einzige unglückliche Aktion des Schweden. Hult spielt überhaupt in seiner zweiten Saison bei Hannover 96 nicht die Rolle, die er in seinem Einstandsjahr ausfüllte. Neben den vielen Flops, die Ex-Manager Gerhard Zuber und Trainer Kenan Kocak in Hannover landeten, war Hult eine Topverpflichtung. Ablösefrei vom AEK Athen verpflichtet, mit der Erfahrung von Champions-League-Partien mit den Griechen, erfüllte er die Erwartungen. Hult war Kult.

Nach den Notlösungen mit Miiko Albornoz (nach vorne hui, nach hinten pfui) und Antifußballern wie Matthias Ostrzolek hatte 96 einen Linksverteidiger, den man aufstellen konnte. Zwei Tore und vier Assists lieferte Hult. Man habe aber schon früh absehen können, „dass es mit dem Aufstieg wahrscheinlich nichts wird“, gab er im Interview mit dem SPORTBUZZER zu. Zum Ende der Saison sei es schwierig gewesen, „auf 100 Prozent zu kommen, weil man die Ziele nicht mehr erreichen konnte“.

Allerdings sieht 96 in dieser Saison auch nicht 100 Prozent von dem Hult, den man kannte. Das fängt hinten an, wo er zu viele Flanken zulässt, und endet vorn. Hult kam in den letzten Partien oft in gute Situationen im gegnerischen Strafraum. Doch seine Flanken kamen nicht an. „Extrem auffällig“ waren diese ungenauen Zuspiele, das findet auch der 96-Sportchef. „Wenn man fünfmal außen durchkommt, sollte man mindestens zweimal in der Mitte jemanden finden“, fordert Marcus Mann.

Hult in dieser Saison noch ohne Torvorlage

Ein Beispiel sei aus dem Pokalspiel gegen Düsseldorf, als Hult frei auf der linken Seite flankt, der Ball aber zu hoch für den freien Maximilian Beier kommt. Gegen Aue drosch Hult mehrfach den Ball mit Schusstempo in den Strafraum. „Präziser wäre besser, als mit 120 km/h zu flanken“, sagt Mann.

In dieser Saison hat Hult noch keine Torvorlage auf dem Konto – es hätten aber schon einige sein können. „Wir sind in den letzten Spielen viel auf den Flügeln durchgekommen, aber die Genauigkeit hat gefehlt“, erklärt Trainer Jan Zimmermann.