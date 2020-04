Chef in Hannover statt Assistent in Köln: Gerhard Zuber ist bei 96 der neue Macher

Seit Montagnachmittag ist perfekt, was Profiboss Martin Kind seit Wochen angekündigt hatte. 96 befördert den Sportlichen Leiter zum Sportdirektor bis 2023. Zuber ist jetzt Chef in Hannover statt Assistent in Köln.

Der Mann ist ein Macher. Tag für Tag bewährt sich Gerhard Zuber an vorderster Front als 96-Krisenmanager in Corona-Zeiten. Dabei hätte der 44-Jährige es bequemer durch die Hintertür haben können. Zuber wohnt mit seiner Thea und seinem Sohn im schicken Düsseldorf-Oberkassel. Sein Förderer, Köln-Sportchef Horst Heldt, hätte gewiss einen Job für ihn gefunden. Aber Zuber macht Hannover.

„Wir haben sehr gute Gespräche über die zukünftigen Strukturen von Hannover 96 geführt, und ich bin überzeugt, dass wir mit Gerhard Zuber unsere Ziele erreichen können“, erklärte Kind. „Er ist ein absoluter Fachmann und Kenner der Fußballbranche, den ich zudem menschlich schätze.“ Nicht nur Kind schätzt Zuber, sondern auch Kenan Kocak. Der Trainer arbeitet seit den Wintertransfers eng mit Zuber zusammen – das soll auch so bleiben.

Kenan Kocak soll bald folgen

Die Vertragsverlängerung mit Kocak ist nun der nächste Schritt im 96-Doppelbeschluss – eine Form­sache. Die Reihenfolge, erst Zuber, dann Kocak (auch geplant bis 2023) soll nun abgeschlossen werden.

Dieses Duo wird 96 durch die Krise führen – mit dem am Montag in Aussicht gestellten Liga-Neustart am 9. Mai. Parallel dazu planen beide den Weg zurück in die Bundesliga im Jahr 2021.