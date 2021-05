Zuber soll Verhandlungen führen: 96 will mit Ducksch und Maina vorzeitig verlängern

Blindes Verständnis ist unter Geschwistern häufiger zu sehen. Der zügige Zehn-Sekunden-Angriff vor dem 1:1 über Hendrik Weydandt, Marvin Ducksch, Linton Maina und mit links zu Ducksch war so ein Beispiel. Ducksch und Maina sind enge Freunde, „Brüder“, so nennen sie ihre Verbindung. Die Verträge der stürmischen Brüder laufen in einem Jahr aus. Nun ergibt sich die Chance für 96, sie zu verkaufen. Stattdessen will Hannover beide halten.

„Wir verhandeln mit allen. Wir wollen mit Maina und Ducksch verlängern“, erklärt 96-Klubchef Martin Kind. Ducksch und Maina wissen darüber Bescheid. Ducksch ist als drittbester Torjäger der 2. Liga (16 Tore) wertvoll für die Zukunftspläne, ebenso Maina, der sicher bei der U21-EM dabei gewesen wäre. Aber er fiel zu lange verletzt aus.