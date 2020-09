Netzreaktionen zum 96-Aus von Felipe und Prib: "Solchen Abschied nicht verdient"

Hannover 96 hat am Dienstag die bis 2021 laufenden Verträge mit Felipe und Edgar Prib aufgelöst. So wenig überraschend das kam, so harsch sind teilweise die Reaktionen auf Twitter und Facebook über die Art und Weise des Abschieds. Eine Auswahl der Netzreaktionen zum Aus der letzten 96-Urgesteine.