Hannover 96: Poker um Vertragsauflösung mit Gerhard Zuber hat begonnen

Gerhard Zuber spielt offenkundig keine große Rolle mehr in der Planungen von Hannover 96. Profichef Martin Kind kündigt an, dass der Vertrag mit dem Sportlichen Leiter aufgelöst werden soll, schränkt allerdings zugleich ein: "nur zu angemessenen Bedingungen". Es bahnt sich ein Poker um die Höhe der Abfindung an.