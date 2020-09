Abschied von zwei Urgesteinen: Hannover 96 löst Verträge mit Prib und Felipe auf

"Wir möchten uns bei beiden Spielern ganz herzlich bedanken. Beide sind Kämpfernaturen, die nach teilweise schweren Verletzungen immer wieder zurückgekommen sind", sagt 96-Sportdirektor Gerhard Zuber. "Wir wünschen Eddy und Felipe sportlich und privat alles Gute für das, was kommt."

Der 33-jährige Felipe kam im Jahr 2012 für 2,5 Millionen Euro vom belgischen Erstligisten Standard Lüttich an den Maschsee und war damit bis zur Vertragsauflösung der dienstälteste Spieler bei Hannover 96. In seiner Zeit bei den Roten hatte Felipe immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In den acht Jahren absolvierte der Innenverteidiger nur 72 Pflichtspiele (vier Tore). Das letzte Mal für 96 auf dem Rasen stand der 33-Jährige am 30. Mai 2020 in Sandhausen (1:3).

Überraschender kam der Abschied von Prib. Der 30-Jährige spielte nach seinem Wechsel aus Fürth sieben Jahre lang für 96 - war nach nach dem Re-Start in der vergangenen Saison so fit und mit seinen vier Toren auch so erfolgreich wie lange nicht.